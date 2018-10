Lunedì 8 Ottobre 2018, 12:33

Un tamponamento causato dalla perdita di gasolio di una bisarca e traffico in tilt. È quanto accaduto a Trinità di Sala Consilina. Una bisarca ha perso il gasolio sul manto stradale nei pressi di un incrocio e - con ogni probabilità - causato l'incidente. Gli accertamenti sono portati avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e il traffico è stato gestito dagli agenti della polizia locale. Fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Luigi Morello per mettere in sicurezza il manto stradale.L'autista della bisarca inizialmente non si era accorto di quanto avvenuto, ma dopo pochi metri ha notato alcuni passanti che gli facevamo cenno e si è immediatamente bloccato. Per fortuna non si registrano feriti.