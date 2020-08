Smarrisce il portafogli lungo la strada che porta in spiaggia a Baia Arena, nel comune di Montecorice. Ma la disperazione, per aver perso il portafogli con all’interno contanti e tutti i documenti, si trasforma presto in gioia. Perché la protagonista di questa storia, una storica turista napoletana, viene contattata telefonicamente dalla persona che ha ritrovato il portafogli e che glielo restituisce. A raccontare la storia a lieto fine è il marito della signora, Franco Coronella, che ha così voluto ringraziare l’autore del gesto: «Onestamente, non ci speravamo – spiega – Oggigiorno non è facile trovare qualcuno così onesto. Questa persona è stata, invece, straordinaria. Nel portafogli, c’era un foglietto con dei numeri telefonici e l’autore del ritrovamento ha telefonato a nostra figlia per consegnare il portafogli che aveva trovato in strada». Ha potuto così tirare un sospiro di sollievo la signora che, tra l’altro, poco prima di perdere il portafogli aveva effettuato anche un prelievo.

