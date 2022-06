Perde ruota in autostrada, tragedia sfiorata: la gomma aveva i bulloni svitati

Della serie "tragedia sfiorata". Una surreale disavventura, che poteva avere esiti tragici, quella raccontata da una donna di Angri sui social, quando ha spiegato di aver visto la sua auto perdere perdere improvvisamente uno degli pneumatici anteriori, mentre si trovava in autostrada.

Per lei solo tanto spavento e nessuna conseguenza anche per chi era in sua compagnia, in automobile, sull'A3, nella giornata di domenica appena trascorsa. Il sospetto, così come la stessa ha raccontato attraverso i social, è che ad allentare i bulloni potrebbe essere stato un gruppo di giovani vandali già segnalati in passato: «Parlando con dei conoscenti - ha scritto la donna - mi hanno riferito che ultimamente c'è un gruppo di ragazzi che si sta divertendo ad allentare i bulloni per poi fare passare un guaio ad un comune mortale. Ma il mio pensiero è tutt'altro».

Non è escluso un tentativo di furto andato a male per il o i ladri di quelle stesse ruote. La donna ha scoperto, tra l'altro, anche i bulloni della ruota opposta in parte svitati. L'auto è rimasta in sosta per qualche giorno nei pressi di piazza Annunziata ad Angri e, come confermato dalla stessa, non era stata dal gommista o dal meccanico in precedenza. Al momento non vi è certezza che ad agire sia stata quella banda di giovani ladri, pur restando diversi sospetti.