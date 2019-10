Venerdì 18 Ottobre 2019, 09:47

CAVA DE' TIRRENI. Perde un occhio dopo un intervento di cataratta. Due medici di Cava de' Tirreni, oculisti, sono stati mandati a processo con l'accusa di lesioni colpose gravissime, rinviati a giudizio dal gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'indagine parte dopo l’intervento chirurgico di routine svolto in una clinica a Caserta, dove i medici operavano per gli interventi specialistici. Dopo il normale decorso post operazione, il paziente, un uomo di 65 anni originario d Cava, lamentò seri problemi alla vista. Da lì la denuncia che avviò l’iter giudiziario, con il sequestro da parte degli inquirenti di documentazioni cliniche, referti e perizie, con la parte civile assistita dall'avvocato Michela Rinaldi. L’episodio risale al 19 novembre 2016.Secondo la procura, i due medici non avrebbero rispettato le procedure previste prima di eseguire l’intervento, come la «mancata anestesia profonda peribulbare ed omessa esecuzione di iridotomiayag laser preventiva e somministrazione di mannitolo al diciotto per cento ad infusione rapida», provocando al paziente una malattia insanabile permanente, con perdita totale della vista all’occhio destro. Il danno corrisponde all’imputazione di lesioni gravissime. Secondo la ricostruzione della procura, entrambi sono responsabili di omissioni, essendosi macchiati di "imperizia, negligenza e imprudenza" nel corso delle fasi preparatorie dell’operazione, cagionando al paziente danni gravi e permanenti. Il processo partirà il prossimo 5 novembre 2020 davanti al giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto all’esito dell’udienza preliminare. Al vaglio del giudice ci sarà la documentazione della consulenza di parte disposta dal pubblico ministero, che avvalora la tesi della parte civile, che chiama in causa gli errori presunti dei due professionisti medici. Al processo, ora, il compito di chiarire se vi sia stata o meno responsabilità da parte di chi operò l'uomo.