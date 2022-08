Perdifolk, la manifestazione musicale tra tradizione, architettura e panorami

Grande successo per Perdifolk, la manifestazione che punta sul concetto di musica live «diffusa», tra tradizioni, architettura centenaria e un panorama mozzafiato. Il 26 agosto, infatti, si è svolto il secondo appuntamento di un percorso sonoro tra le stradine e piazzette del borgo cilentano di Perdifumo. La seconda edizione è stata ancora una volta organizzata dalla «Full Heads records», in collaborazione con «SoundFly», «ProLoco» di Perdifumo e Comune di Perdifumo; e ha visto la presenza di oltre un migliaio di persone.

Perdifolk, appuntamento tra i più originali proposti nel fitto calendario di concerti regionali, ha visto protagonisti nomi eccellenti della music neo-folk napoletana e cilentana: i Foja, in un inedito duo formato solo da Dario Sansone (voce e chitarra) e Giovanni Schiattarella (percussioni), il chitarrista e cantautore Francesco Forni, i giovanissimi Simone Morabito del gruppo Riva, la salernitana Faderica, anche talentuosa illustratrice, e i promettenti Licosa band di Agropoli che mischia cantautorato e rock. Novità di questa edizione sono stati gli show di stand up comedy con Vincenzo Comunale, tra i più giovani comici d’Italia che ha vinto diversi premi nazionali, come il «Premio Massimo Troisi» e il «Premio Charlot» ed è apparso in diversi programmi TV come «Zelig», e la nuova scommessa della comicità napoletana di nome Davide Ddl.