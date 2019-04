Giovedì 11 Aprile 2019, 08:12

Una perdita idrica simile a un geyser si è registrata ieri sera in via dei Goti. Il tratto è da qualche mese interessato da lavori alla condotta da parte degli operatori Gori. Disagi per i conducenti costretti a fare lo slalom, per evitare il forte getto di acqua risalito in superficie attraverso il manto stradale danneggiato. Si tratta del secondo caso nel giro di pochi mesi.