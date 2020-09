Quattro persone positive al Covid-19 a Buonabitacolo, tutte della stessa famiglia e tutte, ovviamente, in regime quarantena volontaria. Una situazione non allarmante ma sulla quale, comunque, il sindaco Giancarlo Guercio, è voluto intervenire. “In considerazione della presenza di 4 casi positivi al covid-19 Buonabitacolo, considerato lo screening effettuato e l’attesa dei risultati dei tamponi, data la delicatezza del momento e in via del tutto precauzionale – ha dichiarato Guercio – si è disposta la seguente ordinanza che vieta incontri, riunioni, feste, manifestazioni o assembramenti fino a nuove disposizioni”.

LEGGI ANCHE Coronavirus, ragazza contagiata in Ungheria partecipa a una festa a L'Aquila: 40 giovani in isolamento

Intanto occorre registrare altri due casi, nel Vallo di Diano, a Teggiano. Una donna e una bambina, entrambe, di origini rumene tornate dalla propria nazione e già in quarantena. A Sala Consilina una buona notizia, 19 tamponi negativi delle persone che avevano avuto contatti diretti con il giovane risultato contagiato dopo il ritorno dalla Sardegna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA