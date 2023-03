Perito, scomparso anziano di 88 anni: ricerche in corso

Da ieri sera sono in corso a Perito le ricerche per ritrovare un anziano di 88 anni di cui si sono perse le tracce. Pasquale Baldo è stato visto l’ultima volta nella tarda mattinata poi non è poi rientrato a casa dove vive da solo. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco di Vallo della Lucania, non appena è scattato l’allarme hanno avviato le ricerche. Richiesto l’aiuto di personale specializzato con il drone.

Allertato anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. Ricerche che sono andate avanti fino a notte fonda e che sono riprese questa mattina.