Permessi a costruire «fuori legge»: il sindaco di Calvanico rischia il processo

Domenica 11 Marzo 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALVANICO. Il sindaco di Calvanico Francesco Gismondi e il dirigente dell’ufficio tecnico, Giuseppe Concilio, rischiano il processo per abuso d’ufficio. A chiederlo è la Procura di Nocera Inferiore, con il sostituto Valeria Vinci. I due, con il primo cittadino difeso dai legali Stanislao Sessa e Giuseppe Della Monica, avrebbero concesso illegittimamente un permesso a costruire in sanatorio ad una cittadina per un fabbricato dove veniva svolta attività di ristorazione. Permesso che per il pm non poteva essere concesso, in quanto quello stesso fabbricato era «difforme dal progetto approvato» con altro permesso a costruire. Viene inoltre contestato il mancato ordine di abbattimento di quel manufatto, che avrebbe procurato danni a chi sporse denuncia, un altro cittadino, che aveva un ristorante a pochi metri di distanza. Inoltre, sempre in concorso, i due avrebbero concesso un’autorizzazione temporanea per un gazebo in legno a quello stesso ristorante, violando il regolamento e omettendo di intervenire con un’altra ordinanza per il ripristino dei luoghi. Questo, nonostante diverse lettere che segnalavano di abusi edilizi in corso. L’ultima parola spetterà al gip Luigi Levita, lunedì prossimo, in udienza preliminare. Concilio è difeso dal penalista Francesco Fasano.