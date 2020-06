LEGGI ANCHE

, la scoperta adurante un intervento di disostruzione in alcune aree periferiche. Un ritrovamento che rappresenta un veroe va a rendere del tutto inefficiente il sistema fognario in diversi punti. A spiegare quanto accaduto è il vice sindaco ed assessore all'ambiente e sicurezza, Roberto Robustelli che lancia l'appello a tutelare il territorio."In questi giorni, con ufficio tecnico del Comune, la Sarim e vigili urbani, siamo interventi in alcune zone periferiche sull’ostruzione delle caditoie, problemi aInutile dire, ancora una volta, quanto la scelleratezza di alcuni crei danni all’intera comunità. Oltre a rinvenire, in alcuni punti è stata constatata la presenza di miscele oleose,Abbiamo provveduto alla pulizia ed alla bonifica. Ogni intervento risulterà sempre vano fino a quando non ci sarà in tutti una presa di coscienza. Ogni scempio simile si ripercuote sull’ambiente, sui servizi, sull’efficacia ed efficienza della rete, su ciascun cittadino. Il mio appello è a sentire propria ogni parte di questa terra. Preservare, tutelare ciò che ci circonda significa rendere sempre più vivibile la nostra città".