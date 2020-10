A Sanza, i militari della stazione, guidata dal luogotenebte Russo, sono intervenuti su una vicenda di maltrattamenti che seguivano da tempo. Oggi, infatti, è giunto l’aggravamento della misura restrittiva per un sanzese 61enne che già dallo scorso febbraio aveva il divieto di avvicinamento alla ex moglie.



L’uomo, a settembre si era nuovamente recato a casa della ex moglie a più riprese, questa volta chiudendo la chiave d’arresto che alimentava l’acqua sia nella casa della donna che in altre abitazioni limitrofe. Oltre a questo gesto la donna, sentita dai carabinieri, ha denunciato ulteriori minacce ricevute dall’uomo. L’intervento dei carabinieri di Sanza, ha permesso di aggiungere un altro tassello alla vicenda, e la decisione del gip del Tribunale di Lagonegro, ha portato in tempi brevi all’aggravamento degli arresti domiciliari.



L’aggressore è stato pertanto arrestato con l’accusa di atti persecutori e ristretto presso il proprio domicilio dove sarà più facilmente controllabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA