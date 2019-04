Giovedì 4 Aprile 2019, 13:14

MERCATO SAN SEVERINO. Finisce a processo per stalking una donna di 43 anni, che avrebbe perseguitato e insultato, oltre che minacciato di morte, un esponente delle forze dell'ordine. La donna affronterà il processo dopo il rinvio a giudizio disposto dal gup, su richiesta della procura di Nocera Inferiore. Secondo le accuse, dal 2017 fino ai tempi più recenti, l'imputata avrebbe causato all'uomo un grave stato di paura e di ansia, "ingenerandogli un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto al punto da costringerlo, ad alterare le abitudini di vita". Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, in un caso il poliziotto fu offeso nel parcheggio di una palestra a Mercato San Severino, poi minacciato di morte. Le parole della donna rivolte all'uomo sono finite nel capo d'imputazione della procura, a seguito di una denuncia. La vittima sarebbe stata seguita di continuo, con l'imputata a promettergli che lo avrebbe fatto fuori "grazie a qualche mio amico". Minacce dal contenuto forte, rivolte anche alla sua compagna. Solo il processo chiarirà i motivi di quell'atteggiamento così ostile da parte della 40enne nei riguardi di quell'esponente delle forze dell'ordine.