Sabato 18 Maggio 2019, 11:05

Un pescatore di Marina di Camerota, titolare tra l’altro di un ristorante, per cause non note, è caduto in mare mentre con la propria imbarcazione costeggiava il litorale dell’area marina protetta Masseta e Costa degli Infreschi.Il fatto è avvenuto venerdì, quando ormai era buio. I familiari, non vedendo il pescatore tornare a casa, si sono recati presso l’ufficio marittimo della capitaneria di porto di Marina di Camerota. Gli uomini del comandante Sandro Desiderio e del maresciallo Gerardo Ruocco, hanno lasciato immediatamente il porto a bordo della motovedetta alla ricerca del disperso. Il malcapitato è stato prontamente recuperato e tratto in salvo. Era in mare ma le sue condizioni di salute sono apparse buone fin da subito. Non ha riscontrato particolari problemi ed è tornato a casa. L’imbarcazione, invece, non si è fermata quando l’uomo è finito in acqua e venerdì notte, causa la difficile visibilità, non era stata recuperata.