Gli agenti della polizia Stradale di Sala Consilina, coordinati dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno, nell’ambito dei servizi mirati al controllo del trasporto degli alimenti di origine animale, durante uno specifico servizio attraverso l’impiego di tre unità operative.hanno denunciato una persona per il trasporto in cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio.



Stessa sorte per una seconda persona che trasportava, in cattivo stato di conservazione,i ventuno cassette di pesce, per un peso complessivo di 125 kg, sottoposte a sequestro per inidoneità al consumo alimentare.



Un veicolo è stato sospeso dalla circolazione per modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali del gruppo frigo.



Inoltre un considerevole quantitativo di confezioni di carne in scatola, circa venti tonnellate, di provenienza comunitaria, è stato sottoposto a verifica da parte del personale sanitario per il successivo rinvio al paese d’origine.





Ultimo aggiornamento: 18:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA