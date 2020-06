Un peschereccio è rimasto incagliato, stamattina, all'imboccatura del porto di Marina di Camerota, dopo aver trascorso la nottata in rada a causa altri problemi emersi al termne di una battuta di pesca. E' il secondo caso in pochi giorni a Marina di Camerota, dove da tempo si registrano problemi di insabbiamento all'ingresso dello scalo portuale. Sul posto sono giunti altri pescherecci per dare supporto, gli operatori del porto e la guardia costiera dell’ufficio locale agli ordini del comandante Sandro Desiderio. L'imbarcazione, tra l'altro, era stata già costretta a trascorrere la nottata precedente in rada a causa di un problema tecnico, probabilmente legato all'avvolgimento di una rete nell'elica. Poi, in mattinata, risolto tale problema, è subentrato quello dell'insabbiamento. Tale problematica, in passato, ha causato non pochi problemi anche per l'approdo del Metrò del Mare, che si fermerà anche quest'anno nell'approdo cilentano.



