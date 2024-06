Identificato il branco. Il lavoro dei carabinieri della stazione di Marina di Camerota ha consentito di dare un nome e un cognome ai ragazzi, ben nove, che nello scorso fine settimana hanno picchiato brutalmente un 20enne di Lentiscosa.

Grazie alle dichiarazioni della vittima e ai filmati registrati durante il brutto episodio sono stati identificati i responsabili. Per tutti è scattata la denuncia. Sono ragazzi di Marina di Camerota, poco più che trentenni, solo uno di loro vive altrove ma è originario del Cilento. Il lavoro dei carabinieri è partito dopo la denuncia presentata dai genitori della vittima indignati per quanto accaduto.

APPROFONDIMENTI Auletta, fuga di gas e ritorno di fiamma: 78enne gravemente ustionato Maestro morto a Vallo della Lucania durante il Tso, niente risarcimenti ai familiari Salerno, Piazza Libertà vandalizzata: nuovo assalto alle giostrine

«Vogliamo giustizia, nostro figlio poteva morire» hanno più volte ribadito. Il ragazzo dopo la violenta aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale San Luca di Vallo e dell’Immacolata di Sapri. Per lui ben 40 giorni di prognosi. A preoccupare soprattutto le ferite riportate al volto dove il ragazzo è stato colpito da diversi calci. Intanto sull’episodio arrivano le precisazioni dell’organizzazione del Meeting del Mare, estraneo ai fatti perché la lite è avvenuta sul lungomare cittadino, lontano da località Lentiscelle dove si è svolta la tre giorni del festival diretto da don Gianni Citro che non ha fatto registrare alcun episodio di violenza.

Sul lungomare invece era in corso un’altra festa dove si sono ritrovati molti giovani tra i quali anche i protagonisti della rissa.