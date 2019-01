Domenica 6 Gennaio 2019, 18:53

SAN VALENTINO TORIO - Un petardo è stato fatto esplodere dinanzi alla sede della Lega, a San Valentino Torio, oggi pomeriggio. L'episodio si è verificato intorno alle 16, in piazza Amendola. Non sono stati registrati danni particolari, se non lievemente al portone d'ingresso. «Le intimidazioni non ci fermano. Ci rafforzano», ha scritto attraverso il suo profilo Facebook, Mariano Falcone, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale in Campania del partito di Matteo Salvini, ministro dell'Interno.Dopo l'episodio, il coordinatore cittadino, Giovanni Vergati, si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Le inaugurazioni delle sedi del partito in provincia di Salerno, ma anche nel napoletano, avevano registrato già momenti di tensione in passato. Come a Nocera Inferiore e a Boscotrecase. Nella giornata di domani, alle ore 19, la Lega terrà simbolicamente un presidio a San Valentino Torio, dinanzi alla sede dopo quanto accaduto.