Giovedì 3 Gennaio 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 06:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBANELLA - Raccoglie petardo inesploso: ferito il comandante della polizia municipale, Luigi Guarracino. È accaduto ieri mattina, durante alcune operazioni di pulizia che il capo dei vigili stava coordinando in Piazza dei Martiri della Libertà, poco distante dall’ingresso della sede distaccata del Comune, nella frazione rurale di Matinella. Un operaio ha rinvenuto una strana busta chiusa in un cassonetto dei rifiuti e prima di aprirla per verificarne il contenuto ha informato Guarracino. Sembra che il comandante, dopo aver fatto allontanare i presenti, avrebbe provato a testare il contenuto della busta con un piede. In quel momento è esploso ferendolo all’arto inferiore, all’inguine e ad un braccio.Immediata la richiesta di soccorso degli operai. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato Guarracino all’ospedale di Battipaglia, accompagnato dal sindaco Renato Josca che, proprio in occasione del capodanno, aveva emanato apposita ordinanza per vietare l’uso dei botti e fuochi pirotecnici su tutto il territorio fino al 6 gennaio con multe fino a 500 euro. Già il 29 dicembre scorso, alcuni cittadini di Matinella avevano denunciato l’esplosione di botti di notevole imponenza in pieno centro abitato. Il comandante Guerracino, dopo essere stato medicato in pronto soccorso, è stato dimesso con prognosi di cinque giorni.