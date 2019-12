Un tifoso della Salernitana di 45 anni, che domenica sera aveva fatto esplodere un grosso petardo all'esterno dello stadio Arechi al termine della partita del campionato di serie B, Salernitana-Crotone è stato arrestato dalla Polizia.



L'esplosione del petardo è avvenuta nei pressi del varco dal quale, abitualmente, esce il pullman che trasporta i calciatori della Salernitana. In quell'area si era radunato un gruppo di tifosi salernitani che contestavano la società ed alcuni calciatori. Il petardo fortunatamente, non ha provocato danni a persone o cose.



Gli agenti della Digos della Questura di Salerno hanno notato il 45 enne durante le fasi dell'accensione e del lancio del petardo e lo hanno immediatamente bloccato. Il tifoso è stato condotto negli uffici della Questura ed arrestato per esplosione pericolosa in occasione di manifestazione sportiva. L' uomo ha ottenuto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Nei suoi confronti sono state avviate anche le procedure per l' irrogazione del Daspo da parte del Questore di Salerno.