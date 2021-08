Petina, riapre l'Osservatorio astronomico nella notte delle stelle

Nella notte delle stelle ha riaperto l'osservatorio astronomico Aresta di Petina. Dopo la chiusura dovuta alla necessità di risistemare le attrezzature per l'osservazione e quindi dopo gli interventi di ripristino, ora è possibile tornar a vedere le stelle in uno dei luoghi più suggestivi che vi sono sui Monti Alburni. Appassionati, curiosi, studiosi, all'Aresta, per la prima osservazione, erano davvero in tanti.

La spola delle navette messe a disposizione dal Comune di Petina è stata continua, per consentire a centinaia di persone di assistere ad uno spettacolo nel cielo in piena sicurezza. "È un giorno speciale - dice il sindaco Mimmo D'Amato - Questo è un luogo di studio, di bellezza, di scoperte meravigliose per grandi e per piccoli". Insieme all'attivissimo Forum dei giovani, che unisce il saper fare all'entusiasmo, la, serata inaugurale ha segnato il top per la ripresa.