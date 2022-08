Piaggine, cappella raggiungibile grazie alle risorse della Fondazione Monte Pruno

Comune di Piaggine e Fondazione Monte Pruno insieme per consentire la realizzazione della strada che conduce alla cappella del Monte Vivo. Questa mattina il taglio del nastro e la consegna alla cittadinanza di questa strada che consente l’accesso alla Cappella.

L’intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Piaggine ha visto il supporto decisivo della Fondazione Monte Pruno, ente di mutualità che opera al fianco della Banca Monte Pruno per la realizzazione di interventi a favore delle comunità locali. Al taglio del nastro è intervenuto il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, il Direttore della Fondazione Monte Pruno, Antonio Mastrandrea, i cittadini.

Un’opera conclusa con estrema celerità grazie al lavoro compiuto dalla costruzioni generali Santangelo che, già in passato, ha eseguito interventi con una matrice di forte valenza sociale a favore delle comunità del territorio, in stretta collaborazione con la Banca.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Piaggine per questo intervento così sentito e significativo per la comunità. Da parte di Piaggine poi il ringraziato per l’attenzione e la sensibilità da parte della Fondazione Monte Pruno, del Presidente Michele Albanese e del Direttore Antonio Mastrandrea