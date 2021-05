Piana del Sele, Finagricola cerca personale per la raccolta estiva

Finagricola, tra le più importanti realtà del settore ortofrutticolo nazionale, seleziona risorse per le assunzioni stagionali legate alla Campagna di Raccolta Estiva 2021. La storica azienda che ha sede in Battipaglia ha aperto un maxi recruiting per numerosi addetti da impiegare nei terreni della Piana del Sele.

Si cerca: Addetti/e alla Raccolta per periodo stagionale da inizio Giugno con sedi di lavoro nelle aziende agricole di Eboli e Battipaglia. Il contratto di lavoro è di tipo CPLOperai Agricoli di Salerno. Preferenza: automuniti.

Per accedere alla selezione inviare candidatura al seguente link: https://www.finagricola.it/lavora-con-noi/

Finagricola nasce nel 1986 da un gruppo di produttori agricoli che scelgono di socializzare le competenze per non disperdere il proprio valore e patrimonio ortivo nel confronto sul mercato. Oggi l’azienda è uno dei più grandi orti d’Italia e vanta una posizione di leadership nella maggior parte dei suoi segmenti produttivi e due brand Così Com’è e GranGusto.