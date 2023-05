Battipaglia ed Eboli al Road to festival: due i progetti selezionati per il concorso ambientale

Al via il Road to Festival, la seconda fase dell’edizione 2023 del BCC Innovation Festival, il percorso di idee innovative che diventeranno impresa promosso dal Gruppo BCC Iccrea. Due progetti, tra i 19 selezionati in tutta Italia, provengono dalla provincia di Salerno.

Il primo, Poseydon Energy Green, arriva da Battipaglia e si articola nell’ambito dell’energia pulita e accessibile, con l’obiettivo di risolvere la questione della posidonia spiaggiata: evitare le emissioni odorose e di anidride carbonica legate alla sua degradazione. Il progetto nel dettaglio prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione a basse emissioni, nel comune di Pollica, che produce energia elettrica ottimizzando il ciclo di trattamento delle foglie di posidonia spiaggiate.

La seconda proposta, originaria di Eboli, è Facolty: una piattaforma di formazione nata in Campania per gli studenti universitari di tutta Italia.

L’app permetterà di studiare attraverso dei podcast e saranno gli studenti stessi a registrare le loro esposizioni dei libri di testo studiati, caricarle sull’app e condividerle con gli altri utenti, guadagnando il 30% del valore nominale del podcast mentre il restante 70% andrà a Facolty. Un’idea che punta ad aiutare gli studenti ad una preparazione più precisa in cui le esperienze dirette degli studenti che hanno già sostenuto un esame si tramutano in un vantaggio per gli studenti devono invece ancora sostenerlo.

Il 12 giugno la scelta finale a Roma per l’avvio della fase di incubazione o accelerazione che avrà un valore di 30.000 euro.