Sabato 15 Giugno 2019, 18:31

Operazione antidroga della polizia di Battipaglia. I poliziotti hanno arrestato un pregiudicato 60enne che ha trasformato un terreno in una piantagione di marijuana e sono stati sequestrati oltre 2 chilogrammi e mezzo di marijuana. In uno stanzino sono stati rinvenuti sei barattoli contenenti 130 grammi di marijuana e una busta di cellophane dove c'erano 2.250 grammi sempre di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. In un casolare attiguo alla piantagione di marijuana sono stati rinvenuti altri 250 grammi dello stesso stupefacente e nel terreno sono state indivuduate 66 piante di cannabis. L'operazione è stata effettuata dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti. Il malvivente, con numerosi precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti, e per questo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.