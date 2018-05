Operazione antidroga nel Salernitano: agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa e della Squadra Volante del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato, ieri, M. P., pregiudicato 59enne, che aveva una piantagione di marijuana all'interno della sua proprietà a Roccadaspide.



In un vicino fondo, nelle pertinenze dell'abitazione dell'uomo, sono state trovate: 150 piante di canapa indiana interrate, alte tra i 10 ed i 90 centimetri per un peso complessivo di oltre 15 chili; 4 sacchi in materiale plastico, tutti contenenti foglie, steli e infiorescenze essiccate, risultate positive al test della marijuana; 17 piantine di canapa indiana in vaso, della lunghezza tra i 5 e i 10 centimetri. Durante l'operazione è stato sottoposto a perquisizione anche un altro soggetto, G. A. N., 34enne di un paese limitrofo, trovato in possesso di alcune bustine contenenti marijuana, hashish e cocaina.



Pertanto, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella stessa giornata gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato battipagliese hanno arrestato G. M. pregiudicato 39enne, che aveva organizzato una fiorente attività di spaccio tra la propria abitazione e la sede della ditta dove lavora.

Venerdì 25 Maggio 2018, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 18:54

