Prematuramente scomparso, stroncato da un infarto, la città ricorda l’avvocato Gaetano Ferrentino ed è pronta l’intitolazione di una piazza. La proposta è arrivata in aula di consiglio da parte del sindaco Giuseppe Canfora che ha presentato l’idea intitolare a Ferrentino la piazza del mercatino rionale. Politico, amministratore, giornalista, intellettuale, ma, soprattutto, uomo del popolo, in aula è stata ricordata la sua lunga attività al servizio della comunità sarnese e la tragica scomparsa lo scorso 30 dicembre che ha lasciato una città orfana di un uomo perbene e vicino al territorio.

Una lettera per Gaetano letta in aula dal capogruppo del Pd, Maria Bellomo. “Gaetano Ferrentino era un uomo del popolo, un uomo dai veri valori di sinistra, lottava per una giustizia sociale, sosteneva con convinzione la battaglia per il diritto all'acqua pubblica, amava la sua gente e la sua città in maniera viscerale. Gaetano non era semplicemente un bravo giornalista e ed ottimo conoscitore della storia di Sarno, ma una personalità di grande spessore politico, culturale, intellettuale ed umano. E’ stato un rappresentante di questa istituzione di una integrità morale disarmante, la sua era una politica fra la gente, con la gente. Ha sempre assolto con disciplina e onore a tutti gli incarichi che gli sono stati conferiti. Sicuramente nel mondo in cui dimora adesso troverà la giustizia e la pace che non ha trovato in questa terra”.

