Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

Non partirà per ora il cantiere per il completamento di piazza della Libertà. Almeno fino a quando il tribunale amministrativo regionale non si pronuncerà con una sentenza di merito, e cioè il 18 settembre, data in cui è stata fissata l'udienza pubblica in cui i giudici del Tar si esprimeranno in merito all'assegnazione di questa ultima parte dei lavori. Si prospetta, quindi, un nuovo stop per l'opera pubblica i cui lavori sono stati inaugurati, per una strana ironia della sorte, proprio il 18 settembre, ma del 2009. A distanza, dunque, di dieci anni esatti arriverà la pronuncia si spera definitiva che darà il via libera al completamento della piazza.La decisione è arrivata ieri mattina in Camera di Consiglio nella prima udienza fissata al Tar dopo il ricorso presentato dai legali dell'associazione temporanea di imprese Pamef Appalti Srl - Sacco Giovanni Srl - Elett.R.A. Srl - Di Maio Geom. Francesco Srl, che, in prima battuta, aveva vinto la gara di 13 milioni di euro per la realizzazione dei lavori. Salvo, poi, essere esclusa dalla procedura stessa per via di alcuni motivi tecnici. L'appalto è passato, dunque, al secondo classificato, e cioè l'associazione temporanea di imprese Elettrica salernitana, Cicalese impianti e Rcm Costruzioni. Il ricorso è stato presentato il 7 maggio. Nei giorni successivi, sono state depositate anche le memorie di costituzione sia del Comune che del gruppo di aziende attualmente titolari dei lavori di piazza della Libertà. Ma è di pochi giorni fa il documento che ha contribuito a portare i giudici della prima sezione del Tar a scegliere la strada di un giudizio di merito diretto. È il gruppo di imprese attualmente titolare dell'appalto ad avere presentato quello che in gergo tecnico viene definito un «ricorso incidentale», e cioè una serie di altri motivi, tutti diversi da quelli che hanno portato i dirigenti del Comune ad escludere dalla gara la Pamef Appalti Srl - Sacco Giovanni Srl - Elett.R.A. Srl - Di Maio Geom. Francesco Srl.