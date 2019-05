CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:30

Trenta o 45 giorni solo per la prima pronuncia. A cui, poi, a seconda di contro-ricorsi o appelli si potrebbero aggiungere altri mesi. È uno stop - ulteriore - piuttosto prolungato quello che si sta profilando nel futuro di piazza della Libertà. E che potrebbe far slittare l'avvio dei lavori per il completamento della piazza all'autunno del 2019. Il ricorso da parte dei legali dell'associazione temporanea di imprese Pamef Appalti Srl - Sacco Giovanni Srl - Elett.R.A. Srl - Di Maio geom. Francesco Srl, che originariamente aveva vinto l'appalto, è stato depositato al tribunale amministrativo venerdì scorso. Oggetto del ricorso è la determina con cui il responsabile unico del procedimento, Luca Caselli, ha, di fatto, escluso dalla gara il raggruppamento di imprese, assegnando l'appalto al secondo classificato e cioè il raggruppamento formato da R.C.M. Costruzioni Srl - Cicalese Impianti Srl - Elettrica Salernitana Srl. «In questo momento - commenta l'assessore all'Urbanistica, Domenico De Maio - c'è un ricorso che deve essere valutato. Come amministrazione dobbiamo attendere quantomeno un primo pronunciamento da parte del tribunale amministrativo. L'esperienza ci porta a dire che nel giro di un mese, o al massimo un mese e mezzo, potremo avere una prima pronuncia che consentirebbe comunque di avviare l'assegnazione dei lavori. Già è tutto pronto per il contratto da firmare, però ora rispetto al contenzioso occorre attendere per poter sciogliere le riserve, c'è un doveroso atteggiamento di prudenza, perché bisogna conoscere prima l'esito della pronuncia del Tar e poi decidere come proseguire».