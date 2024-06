Vandali ancora una volta in azione in pieno centro a Salerno. Ad essere preso di mira nuovamente è il parco giochi riservato ai più piccoli in piazza della Libertà, subito dopo il Crescent. Giostrine da giovedì sera completamente fuori uso e divelte che – come mostrato da alcune foto e video di segnalazione da parte dei cittadini – sono diventate anche pericolose per gli utenti che in queste ore volevano godersi momenti di relax in famiglia all’aperto. Legno spezzato, fili rotti, altalene non più utilizzabili: sono questi i risultati dello sfregio che ha colpito la piccola ma frequentatissima area giochi che di sera viene occupata anche da ragazzi più grandi. Ad essere stati danneggiati sono anche due cestini per gettare i rifiuti che sono stati completamente rovesciati e spostati da dove erano stati posizionati. Tante le foto che hanno fatto il giro del web e dei social, soprattutto tra i salernitani che hanno condannato il gesto. Ma non è la prima volta, anzi. L’area viene presa di mira spesso, tra inciviltà e poco rispetto per un bene comune e pubblico. La segnalazione è arrivata direttamente al Comune di Salerno: i tecnici già interpellati con gli operai del settore manutenzione pubblica si recheranno sul posto già lunedì mattina per rimettere in sesto le attrezzatture e per garantire nuovamente decoro all’area. A fare un appello alla cittadinanza è l’assessore all’urbanistica e al commercio Dario Loffredo, informato della questione: «Oramai a cadenza mensile siamo costretti ad intervenire per aggiustare le giostrine dell’area giochi posizionata nei pressi del Crescent – ha rimarcato Loffredo – bisogna assolutamente installare delle telecamere di sorveglianza in quel punto e stiamo provvedendo. Il problema è che le famiglie e i ragazzi più grandi utilizzano le giostrine che sono per i più piccoli, rompendole. Da una parte provvederemo nuovamente ad aggiustarle e a rimediare ma dall’altro facciamo appello al senso civico soprattutto tra gli adolescenti. Bisogna preservare le cose belle della città: sicuramente noi dobbiamo potenziare la vigilanza e i controlli ma anche le famiglie dovrebbe vigilare su quel che fanno i ragazzi. È un luogo frequentato dai bambini, bisogna avere più cura del bene comune. Dovremmo essere tutti orgogliosi di quel che è stato fatto». Ma la piazza antistante l’emiciclo e anche il sottopiazza sono diventati sicuramente ritrovo e fulcro della movida salernitana e attrazione turistica, soprattutto nel periodo estivo, ma purtroppo anche un “passatempo” per ragazzi che fanno dell’inciviltà il proprio modus vivendi.

APPROFONDIMENTI Salerno, pusher a 17 anni: acciuffato mentre cede una dose, finisce in comunità Salerno, lavori alla rete idrica: la mappa dei disagi Vallo di Diano, ancora un furto di anfore: ladro «catturato» da una telecamera

Tra scritte con bombolette spray sulle pareti e rifiuti lasciati sulle scale che collegano il parcheggio alla piazza e la piazza al sottopiazza dove vi sono numerosi locali, ogni mese gli addetti alle manutenzioni dell’ente di via Roma sono costretti ad operare per pulire, ripristinare e correre ai ripari per garantire decoro al luogo e a chi frequenta la suggestiva zona vista mare.