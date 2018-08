Giovedì 16 Agosto 2018, 15:36

Picchia l'ex compagna e le rapina i soldi dell'incasso del bar. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, dove i carabinieri hanno arrestato L.M., 40enne del posto, nella flagranza di lesioni personali e rapina impropria. I militari, a seguito di una richiesta di intervento, si sono recati nel bar gestito da una 48enne di Montecorvino Rovella, aggredita dall'uomo con il quale in passato aveva intrattenuto una relazione sentimentale. La donna era stata colpita alla testa e al volto con pugni sferrati nel coro di una lite sorta per futili motivi. Durante l'aggressione, il 40enne si è anche impossessato del denaro presente nel registratore di cassa del bar, ammontante a 10 euro, somma trovata durante la perquisizione dell'uomo e sottoposta a sequestro. L.M. è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.