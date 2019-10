Venerdì 11 Ottobre 2019, 06:50

Si presentava sul posto di lavoro della ex, tentando di aggredirla perché era convinto avesse un’altra relazione. Non solo, l’avrebbe anche minacciata più volte di morte, con la promessa di farla pagare poi anche alla famiglia. È stato destinatario di un divieto di avvicinamento alla persona offesa un 28enne di Calvanico, accusato di maltrattamenti dal mese di agosto 2018 ad un tempo indefinito, con condotta perdurante, nel mercato di Mercato San Severino. A firmare il provvedimento il gip del tribunale di Nocera Inferiore. Stando alla richiesta della procura, il giovane avrebbe più volte preso a schiaffi sul volto, colpendo la compagna anche con calci e pugni, alla presenza della figlia minore. Più volte l’avrebbe molestata con messaggi intimidatori, asserendo di intrattenere una relazione con il suo datore di lavoro. Non solo, in un’occasione l’avrebbe afferrata per i capelli, trascinandola fino alla stanza dei figli e rovesciandole dell’acqua addosso. Ancora, si sarebbe presentato in casa dei parenti di lei, dove la stessa si era rifugiata, intimandole di tornare a casa. Fino alla denuncia sporta dalla vittima, il ragazzo l’avrebbe maltrattata al punto da renderle la vita intollerabile. I fatti, commessi tra Mercato San Severino e Calvanico, sono stati sufficienti per il gip per firmare un divieto di avvicinamento.