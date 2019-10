Giovedì 17 Ottobre 2019, 10:49

Picchia i genitori per ottenere denaro per acquistare stupefacenti e viene arrestato dai carabinieri. Il giovanotto, 27enne ebolitano, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti nei confronti dei genitori e ha aggredito padre e madre entrambi sessantenni lanciandogli contro sedie e scope. L’episodio è accaduto ad Eboli. I genitori del giovane furibondo per mettersi in salvo ed evitare il peggio sono fuggiti di casa ed hanno allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo il giovanotto ha afferrato due coltelli ed ha tentato di inseguire i genitori. Poi, sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli hanno disarmato l’uomo e lo hanno arrestato.