Lunedì 27 Maggio 2019, 09:33

Picchia i genitori con un bastone, facendo perdere i sensi al padre e provando poi a sottrarsi all'arresto, quando la polizia ha fatto irruzione in casa sua. È la violenza fermata ieri dalle forze dell'ordine, nella periferia nocerina. Un padre e una madre maltrattati da tempo. Una quotidianità caratterizzata da violenza, minacce e anche tentativi di estorsione. Ieri, l'ennesimo episodio che poteva costare caro alla coppia di coniugi, presa a botte dal proprio figlio di 25 anni, con uno sgabello di legno. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti penali che già gli erano costati diverse misure cautelari.I SOCCORSIOra si trova in carcere, accusato di lesioni e maltrattamenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti agli ordini del vice questore Luigi Amato. I poliziotti sono intervenuti in via Iodice, nell'abitazione dove era in corso la violenta lite in famiglia. All'ingresso della casa al primo piano, gli agenti hanno trovato un uomo di 57 anni a terra. Era riverso sul pavimento, privo di sensi. Dopo averlo soccorso, la polizia ha scoperto che a ridurlo in quelle condizioni era stato il figlio, un ragazzo di 25 anni. Dopo aver aggredito e picchiato il padre, aveva fatto lo stesso con la madre. Quando gli agenti hanno fatto irruzione in casa, il ragazzo è andato a chiudersi in una stanza, con lo scopo di non farsi arrestare. A quel punto la polizia ha intavolato una lunga trattativa per farlo uscire e per convincerlo a consegnarsi. Dopo diverse ore, il 25enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.