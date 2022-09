Picchia la fidanzata in strada, passanti lo bloccano: denunciato

SARNO. Un litigio tra due fidanzati finisce in violenza e poi oggetto di una denuncia. E' accaduto giorni fa a Sarno, lungo Corso Vittorio Emanuele. I due avrebbero cominciato a discutere, con la ragazza che sarebbe poi uscita dall'auto per allontanarsi. Trattenuta dal compagno, un 30enne straniero, la donna sarebbe stata poi presa a schiaffi.

Sulle mani, secondo la polizia, erano visibili anche segni da taglio. Alcuni passanti che giravano per quella strada sono intervenuti e hanno fermato l'uomo, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno identificato il 30enne marocchino per poi trasferirlo al commissariato. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna è stata invece trasferita in ospedale a Sarno, al pronto soccorso, per le cure necessarie. L'informativa di reato è stata contestualmente trasmessa alla Procura di Nocera Inferiore per le verifiche del caso.