Colpisce con calci e pugni la fidanzata e viene denunciato dai carabinieri. L'episodio è accaduto nella pineta di Eboli dove la donna è stata soccorsa a accompagnata in ospedale ed è stata giudicata guaribile in due settimane. Un gruppo di persone che ha notato l'aggressore mentre picchiava la fidanzata ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri si sono precipitati in litoranea e poi hanno denunciato a piede libero l'uomo violento per lesioni.

