Marito violento picchia la moglie e la figlia e viene denunciato dai carabinieri. L'episodio è accaduto dinanzi una scuola elementare a Battipaglia e sono dovuti intervenire alcuni passanti e i carabinieri per fermare l'uomo violento che ha aggredito la moglie e la figlia. Le due donne fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi e non è stato necessario condurle in ospedale ma il peggio è stato sconguirato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto.