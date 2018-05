Venerdì 18 Maggio 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 12:39

PAGANI - Picchiò selvaggiamente la moglie fino a causarle la perdita della milza, conseguenza di una violentissima aggressione: ora rischia il processo. Lui è V.R. , 60enne di Pagani, accusato di maltrattamenti e lesioni personali gravissime, con l'aggravante del vincolo familiare e la conseguente perdita dell'organo, risultato delle botte date alla compagna. I fatti risalgono all'11 gennaio 2016, quando l'uomo aggredì nuovamente la moglie per futili motivi: la vittima raccontò di essere stata più volte offesa, maltrattata e minacciata, con calci e pugni al volto e al corpo. Dettagli finiti in una denuncia raccolta dai carabinieri della tenenza di Pagani, in un secondo momento. La violenza quel giorno fu tale che la donna dovette ricorrere alle cure ospedaliere, con un intervento chirurgico per asportarle la milza. Era la conseguenza di una grave emorragia interna, dopo le botte avute dal compagno. Le indagini condotte dal sostituto procuratore Ernesto Caggiano sono ora concluse, con la richiesta di rinvio a giudizio per l'imputato.