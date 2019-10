Mercoledì 2 Ottobre 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 06:33

Da più di un mese la minacciava e picchiava per avere soldi. È stato così che un ragazzo di appena 14 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia per estorsioni, maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua stessa mamma. P.G. è stato affidato ad un centro di prima accoglienza, a disposizione del Tribunale dei minori.Una misura restrittiva (l’arresto è stata convalidato nella mattinata di ieri) che può essere, forse, la strada per uscire da un’esistenza che appare già segnata. Solo 14 anni, ma una vita che nulla a che fare con l’adolescenza. Lo hanno subito capito gli uomini, diretti dal vicequestore Acconcia, che in più di un mesetto sono intervenuti decine e decine di volte nella loro casa a San Pietro per liti violenti. In quella modesta abitazione, hanno intuito che la violenza del ragazzo nascondeva prepotenza, ma soprattutto difficoltá comportamentali scaturite dal nucleo famigliare dove la mamma accudisce tre figli avuti da relazioni diverse. Secondo la ricostruzione, fornita dalla polizia, lunedì un parente del ragazzo ha chiesto l’intervento del 118 . Le indicazioni erano chiare: il giovane aveva aggredito la mamma dopo che la stessa si era rifiutata di dargli ancora denaro. Non è stato accertato il motivo di quelle richieste (il giovane non è schedato come tossicodipendenti).