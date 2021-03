Picchia moglie e figli: arrestato dipendente comunale

Ha aggredito moglie e figli e poi è stato arrestato dai carabinieri. L'episodio è accaduto questa sera a Battipaglia dove è stato arrestato un dipendente comunale che ha aggredito i congiunti. Durante la perquizione a casa dell'uomo violento i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno sequestrato cinquanta grammi di hashish e il dipendente comunale è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita.

