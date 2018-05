Martedì 22 Maggio 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 06:19

Picchia la moglie in strada seminando il panico nel cuore di Fratte: arrestato. L’ennesimo episodio di violenza ai danni delle donne, si è consumato in quella che doveva essere una tranquilla domenica sera. Una donna, insieme a suo figlio, si trovava in strada e stava per rincasare quando la furia del capofamiglia – un cingalese di 33 anni – ha letteralmente scatenato il caos. Accade nel popoloso rione Fratte, più precisamente in piazza Galdi, luogo di ritrovo di famiglie ed anziani nel piccolo quartiere appena fuori dal centro. Sebbene fosse già sera inoltrata, complice la bella serata quasi estiva, la piazzetta del rione era piena di gente quando, all’improvviso, le urla della donna e i pianti del ragazzino hanno richiamato l’attenzione dei presenti.Chi ha assistito alla scena parla di un uomo su tutte le furie che continuava a picchiare ferocemente la moglie che cercava di sfuggire alle botte e, contemporaneamente, di proteggere suo figlio. Immediata la richiesta di aiuto che i residenti del posto hanno fatto alla sala operativa della questura attraverso il numero d’emergenza. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato in forza alla Sezione Volanti che hanno tratto in arresto R.M.S., il 33enne di origini cingalesi che stava percuotendo la moglie in pubblico e non accennava a fermarsi. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine e come confermato anche da alcuni testimoni, l’uomo versava in evidente stato di ebbrezza.