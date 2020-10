Stalking, aggressioni, pedinamenti e minacce. Anche il cancello di casa dato alle fiamme. Vittima di tutto questo una ragazza di 29 anni, originaria di Salerno. Ora 8 persone rischiano il processo. A chiedere il rinvio a giudizio è la Procura di Nocera Inferiore. Tra gli indagati, c’è anche Aniello Califano, il 38enne di Bracigliano rimasto ferito da Vincenzo Ansalone la sera dell’omicidio di Vincenzo Salvati. Gli indagati risiedono tra Bracigliano, Nocera Inferiore e Mercato San Severino. Tra le parti offese c’è anche un’amica della vittima, di un anno più piccola. Diverse le accuse, maturate a partire dall’ottobre del 2015, quando la giovane fu aggredita dalla compagna dell’ex marito di una sua parente. La vittima batté la testa su di una parete, riportando ferite guaribili in dieci giorni. Da lì, vi sarebbero stati una serie di episodi, attribuiti a seconda delle circostanze, ai vari indagati, che ora sono attesi dal vaglio del gip in udienza preliminare. Una nuova aggressione ai danni della vittima, con tanto di minacce di morte, si consumò pochi giorni dopo a Fisciano. A finirci di mezzo anche l’amica della 29enne, che era in sua compagnia.

