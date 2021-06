Picchiata a 12 anni da gruppo di coetanee, indagine dei carabinieri

ROCCAPIEMONTE. Aggrediscono con violenza una ragazzina di 12 anni, a Roccapiemonte, per futili motivi. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, per quanto accaduto venrdì sera, in piazza Aldo Moro. La vittima, una minore di Nocera Inferiore, si trovava a Rocca in compagnia di amiche. Non è ancora chiaro il motivo della violenza, ma ad un tratto, una discussione tra coetanee si sarebbe trasformata in un'aggressione verso la 12enne, presa a calci, spintoni e schiaffi.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Siano, 5 anni di botte alla moglieper gelosia: anche i figli... LA STORIA Saman e le altre: «Noi che abbiamo detto no alle nozze...

La piccola avrebbe anche urtato contro la recinzione della villa comunale. La giovane, in stato di forte sofferenza, si era fermata poi su di una panchina, riuscendo poi ad allertare i genitori. Il gruppo era invece già andato via. La piccola era in lacrime e con diversi segni sul viso, a testimonianza delle botte prese, quando i genitori l'hanno raggiunta per soccorrerla. Per lei si è resa necessaria una visita all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, presso il reparto di pediatria.

I medici hanno certificato una prognosi di tre giorni, per poi dimetterla in serata. Sull'episodio è stata sporta una denuncia da parte della madre della piccola, alla stazione carabinieri di Castel San Giorgio. Ai militari sono stati forniti elementi utili per individuare il "branco" che avrebbe aggredito la 12enne. Si cercano anche filmati di sorveglianza o su pubblica via per dare un volto ed un nome alle minori protagoniste dell'aggressione.