Picchiato a sangue per un tentativo di furto

Picchiato a sangue in un tentativo di furto. La vittima, Carmine De Cristoforo di Perdifumo, ha denunciato personalmente l’accaduto con una foto postata sui social. Nell’immagine ha il volto che sanguina e dopo aver raccontato il grave episodio chiede che «vengano fermati questi massacri». Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. L’aggressione è avvenuta alle sei di domenica mattina. Nelle stessa mattinata altri furti sono stati denunciati sempre a Perdifumo. Inoltre, lo scorso 16 novembre delle persone a bordo di un furgone, presumibilmente rubato, hanno posto in essere un tentativo di furto di carburante, andato male, nei serbatoi della scuola elementare della frazione di Mercato Cilento. Nella stessa frazione, domenica mattinata, è stato ritrovato in casa De Cristoforo che abita solo. L’uomo sarebbe stato pestato da malviventi entrati nella sua abitazione per mettere a segno un colpo. Il malcapitato è stato trasportato dal 118 all’ospedale «San Luca» di Vallo Della Lucania. Indagini in corso per far luce sull’episodio da parte dei Carabinieri di Agropoli e di Perdifumo. Intanto il sistema di video sorveglianza e le analisi del traffico hanno catturato le immagini e la targa del veicolo su cui sembra viaggiassero i malviventi che hanno tentato il colpo a scuola. Ora si attendono ulteriori sviluppi anche per risalire agli autori dell’aggressione. E non è escluso che possa trattarsi della stessa banda di ladri. Al momento sulla vicenda dalle forze dell’ordine non trapela alcuna indiscrezione.