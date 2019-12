Ultimo aggiornamento: 07:04

Picchiato per un cellulare. È accaduto l’altro pomeriggio a Salerno . La vittima, però, ha denunciato subito tutto ai carabinieri consentendo l’arresto del suo aggressore e il recupero del cellulare.ed è stato rintracciato da una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia Salerno agli ordini del capitano Andrea Semboloni e del maresciallo capo Antonio Prete. L’accusa per lo straniero è di rapina e lesioni personali: senza fissa dimora, il ventenne è risultato positivo al controllo in banca dati, per un episodio simile. L’uomo aggredito ha difatti riportato una prognosi di giorni 30 per trauma facciale con escoriazioni – frattura ossa nasali – contusione mano sinistra con escoriazioni.