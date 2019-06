Mercoledì 19 Giugno 2019, 16:04

Avevano deciso di farsi giustizia da soli picchiando un giovane che aveva palpeggiato una loro amica minorenne. I carabinieri hanno identificato il gruppo che nella notte tra sabato e domenica della settimana scorsa a Nocera Inferiore avevano aggredito un giovane di 25 anni, denunciato a sua volta per violenza sessuale. Sono undici le persone denunciate compresi due ragazzi di 17 anni ed uno di 18 che furono fermati dai carabinieri immediatamente dopo la rissa. Erano armati di mazze da baseball. La catena di violenza era stata innescata perché la vittima aveva palpeggiato la ragazzina approfittando della calca all’interno della galleria che collega Piazza del Corso a via Barbarulo. I militari hanno anche denunciato per favoreggiamento personale due persone che, amici dei gruppi rivali, avevano reso dichiarazioni rivelatesi false nel tentativo di coprire le responsabilità dei rispettivi compagni.