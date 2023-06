Aveva sequestrato un uomo che aveva un vecchio debito con lui per un incidente stradale. E lo aveva picchiato, tanto, prima con i pugni e poi con una mazza da baseball minacciandolo di morte con un coltello a scatto se il fratello non gli avesse portato subito 1.400 euro. L’accusa di sequestro ai fini estorsivi è stata però ridimensionata per Marco Ferraiolo, difeso dagli avvocati Antonio Boffa e Teresa Sorrentino, in sole lesioni ed estorsioni. L’accusa di sequestro di persona, in sede di giudizio, è venuta a cadere per un difetto nella presentazione della querela da parte della vittima alla quale, per quella violenza, fu riscontrata una prognosi di quindici giorni. E così, mentre il pm aveva chiesto per Ferraiolo sedici anni ed otto mesi, la pensa sentenziata ieri per lui è stata di sei anni e sei mesi. Gli è stata riconosciuta l’aggravante di aver agito mentre era agli arresti domiciliari (il giovane, difatti, era stato arrestato nell’ambito di un blitz antidroga). Il pubblico ministero aveva chiesto undici anni e due mesi anche per la sua compagna di allora, che partecipò alla spedizione punitiva. Ma Lucia Scannapieco è stata assolta e le è stato revocato anche l’obbligo di presentazione alle polizia giudiziaria.

LA STORIA

I fatti contestati risalgono agli inizi di giugno del 2020. I 1.400 euro chiesto da Ferraioli sono stati indicati anche dalla vittima quale «prezzo della liberazione». Ferraioli e l’allora compagna Scannapieco, arrivarono sul posto dove si trovava la vittima, M.S., con il chiaro intento di prelevarlo. Alla guida vi era al donna. Ferraiolo scese dall’abitacolo, caricò l’uomo con forza prendendolo per il giubbotto all’altezza del collo mentre lui lo implorava di lasciarlo andare. Noncurante delle suppliche, Ferraiolo lo caricò sul sedile posteriore sferrandogli dei pugni, continuando a picchiarlo mentre il suv guidato dalla donna correva a velocità sostenuta proprio verso l’abitazione di Ferraiolo. Una volta portato con violenza in casa, qui la vittima fu picchiata ancora, con una mazza da baseball. «Dici a tuo fratello di portare 1.400 euro» gridò l’aggressore alla vittima. Poi prese un coltello a scatto, lo aprì mostrandoglielo e gli disse che se non arrivavano i soldi lo avrebbe ucciso. Dopo la telefonata al fratello gli sequestrò il cellulare per evitare che chiedesse aiuto. L’aggravante di Ferraiolo, sottolineano i giudici, era quella di aver commesso il fatto mentre si trovata agli arresti domiciliari. Appe4na tornato libero l’uomo decise di denunciare tutto.

IL PERSONAGGIO

La pesante pena di ieri per Ferraiolo va in continuazione con un’altra condanna avuta per spaccio di droga. Secondo l’accusa il giovane avrebbe fatto parte di una rete di spacciatori operativi anche durante il periodo pandemico, rete promossa e diretta da Aniello Romano, pescivendolo salernitano, che pur essendo agli arresti domiciliari riusciva a mantenere il controllo delle piazze grazie alla collaborazione di Ciro Gaeta e di Giuseppe Concilio. La droga veniva acquistata dal paganese Giuseppe D’Auria, detto «il lungo», e da Adelaide Notari di Massa di Somma, soprannominata «zia». Gli inquirenti individuarono dodici piazze di spaccio riconducibili all’associazione, ciascuna facente capo ad uno degli imputati, sette a Salerno (Pastena, Mariconda, Fratte, Sant’Eustachio, Mercatello, Fuorni-San Leonardo), altre quattro tra San Mango Piemonte, Giffoni Valle Piana, Agropoli e Baronissi e una a Potenza. Ferraiolo era ritenuto uno dei pusher della zona orientale.