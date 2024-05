Si avvicina la campanella di chiusura dell’anno scolastico per 150mila studenti salernitani. Ed è già tempo di bilanci. Le scuole di Salerno e provincia hanno calendarizzato le operazioni dei prossimi scrutini. E tra i dirigenti scolastici serpeggia preoccupazione per l’elevato numero di assenze registrate dagli studenti delle superiori da settembre ad oggi. Ai sensi della normativa vigente, uno dei requisiti per l’ammissione all’anno scolastico successivo è l’aver frequentato i tre quarti del monte orario annuo personalizzato. E sono circa 1.507 i ragazzi che rischiano di non poter avere il pass alla fase degli scrutini perché hanno saltato troppe lezioni e non hanno frequentato il numero sufficiente delle attività didattiche. Ragazzi che hanno superato ampiamente la quota del 25% delle assenze e che – salvo deroghe per motivi di salute – non potranno essere ammessi alla classe successiva. In pratica non saranno promossi.

I NUMERI

Il dato trapela dai dati comunicati dalle scuole del Salernitano in merito ad una rilevazione sulla frequenza scolastica nel corso dell’anno scolastico 2023/2024. Per 1.507 studenti potrebbe scattare la mancata ammissione all’anno successivo per mancata frequenza del tre quarti del monte orario annuo. Ma si teme un fenomeno molto più esteso. L’anno scolastico 2023/2024 verrà ricordato per il picco di assenze da parte di molti studenti. E a preoccupare è non solo l’elevato numero di non ammissioni alle scuole superiori. Alle scuole medie, infatti, risulterebbero 75 i ragazzini con giorni di assenza maggiori del 50% dei giorni di lezione totali: studenti di prima, seconda e terza media che si sono assentati molti giorni e che difficilmente potranno essere ammessi all’anno successivo. Ai 75 ragazzini delle medie con troppe assenze si aggiungo anche 545 studenti, sempre delle scuole medie, che hanno totalizzato assenze tra il 25% e il 50% del monte orario annuale. Al primo biennio delle superiori la situazione è ancora più preoccupante. Su 21.273 iscritti che avevano diritto a frequentare le lezioni dal primo settembre 2023, 287 rischiano seriamente di non essere ammessi all’anno successivo per aver superato il 50% delle assenze; a questi si aggiungono anche 962 studenti che hanno effettuato assenze comprese tra il 25% e il 50% del monte orario annuale. Ragazzi “a rischio” sociale. Ragazzi che si sono allontanati dalla scuola nonostante la segnalazione dei dirigenti scolastici.

IL FENOMENO

C’è chi non ha osservato una frequenza adeguata e continua, chi si è assentato del tutto alle lezioni. Tutto questo alla vigilia dei prossimi scrutini quando mancano poco meno di 3 settimane alla chiusura di un anno scolastico che ha evidenziato un trend in aumento delle assenze rispetto al 2019, quindi al pre pandemia, imputabile alla “disabitudine” degli studenti alla scuola in presenza. Nel salernitano il fenomeno della frequenza a singhiozzo preoccupa più della dispersione esplicita. Ecco perché sono state emanate da mesi linee guida molto rigorose che puntano a far rientrare i casi di dispersione implicita, ovvero quelli di frequenza a singhiozzo. Anche la scuola primaria è colpita da questo fenomeno: 52 alunni hanno perso il 50% del monte orario, mentre 504 hanno totalizzate assenze tra il 25% e il 50%. Con la chiusura delle lezioni e l'avvio imminente delle operazioni di scrutinio si avvicina anche l'appuntamento col prossimo esame di maturità e di terza media.

Alle superiori sale l’attesa per la nomina dei commissari esterni (tre su sei che comporranno la commissione presieduta da un presidente esterno). Nell'attesa spazio alle ultime verifiche orali per recuperare insufficienze e l'attesa per gli scrutini di ammissione che verranno. In molte scuole sedi di seggio elettorale per le europee le lezioni termineranno con qualche giorno di anticipo.