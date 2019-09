Mercoledì 4 Settembre 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 07:10

Piccoli insetti che si attaccano agli abiti e al bucato, entrano in casa e una volta sulla pelle provocano arrossamenti, prurito o comunque fastidio. È l’allarme per la proliferazione dei pidocchi dei platani. Da giorni i residenti di via Principe Amedeo e, più in generale, tutti i condomini dei palazzi che si trovano lungo i viali alberati (da Piazza Ferrovia fino al Trincerone) stanno combattendo una battaglia senza soluzione contro questi piccoli insetti che sono visibili nell’aria tanto da formare addirittura delle nubi bianche: «Siamo esausti - spiegano i residenti - Siamo davanti ad una vera e propria invasione. Dobbiamo restare con le finestre chiuse e nonostante ciò ce li troviamo dappertutto. Questi pidocchi si attaccano al bucato che mettiamo fuori. Si attaccano ai nostri abiti e ce li sentiamo addosso. In alcuni casi oltre al fastidio, provocano anche prurito ed arrossamenti».Secondo gli stessi abitanti questo problema non è mai stato debellato anche se quest’anno i disagi sembrano essere maggiori, complice una vera e propria invasione. «Non bisogna aspettare che siano i residenti a sollevare il problema - precisano i cittadini - Un intervento serio andava fatto in primavera per evitare che si depositassero le uova di questi pidocchi. Ora occorre una disinfestazione».