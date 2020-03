«Siamo stati derisi, additati come fossimo extraterrestri, dai giovani e dagli anziani». Beatrice Rago, 25 anni, parte da qui per raccontare la sua permanenza forzata a Madrid insieme al suo compagno, Pierluca Carrara, coetaneo. Quando in Italia era già scoppiato il Coronavirus, di loro spontanea iniziativa, hanno deciso di preservarsi anche se in terra iberica indossando guanti e mascherina, ma gli «amici» spagnoli li hanno presi in giro. «Siete i soliti italiani melodrammatici ci hanno detto – prosegue - ci guardavano come fossimo pazzi fino a quando l’emergenza non è arrivata anche qui da noi». Per giorni sono stati additati come i «soliti italiani», un popolo che al primo colpo di tosse piange e vuole correre tra le braccia di mammà. La coppia è lì da tempo, Pierluca sta terminando l’Università, Bea segue un corso di sistemi di gestione integrati. Vivono insieme e per fortuna non condividono l’appartamento con nessun altro. Per il momento escono solo per la spesa, una, massimo due volte la settimana.



Hanno deciso di non tentare il rientro, sono di Battipaglia, perché il racconto degli amici italiani è disarmante. «Ci hanno annullato i voli che avevamo prenotato – continua Bea – e quelli messi a disposizione in questi giorni da Alitalia sono già esauriti. Tra l’altro al costo di 250 euro, secondo me un prezzo troppo alto». Sono riusciti dopo mille tentativi a contattare anche l’Ambasciata, con una telefonata tra l’altro a loro carico, e la risposta è stata: «Trovatevi un viaggio alternativo». Abbandonati come cani sciolti, i ragazzi dovrebbero prendere un volo che fa scalo a Parigi o arrivare a Barcellona e rientrare in nave. Ma la paura del contagio è troppo forte. «Una nostra amica, tra l’altro bergamasca, ha optato per lo scalo a Parigi – proseguono – ma ci ha chiamato e invitato a non farlo. è rimasta terrorizzata: zero controlli, ambienti stracolmi di persone, nessuna sicurezza. Figuriamoci cosa potrebbe accadere su una nave».



Non si sentono protetti dallo stato spagnolo, ma già da tempo. «Quando il bollettino della Protezione civile italiana del 7 marzo registrava quasi 6mila contagiati, le autorità iberiche confermavano le autorizzazioni per la grande manifestazione femminista dell'8 marzo lungo le strade di Madrid. Nelle vie della capitale c'erano più di 120mila manifestanti. Pochi giorni dopo, la Spagna risultava essere il secondo paese più colpito d'Europa. Una follia». Contemporaneamente i genitori sono preoccupati, disarmati, delusi da questo stato di disorganizzazione. La Farnesina ha l'indirizzo di posta pieno, le mail tornano indietro e parlare con qualcuno è utopia. Non rimane che sperare che #tuttoandrabene.