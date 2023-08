Pierluigi Pardo al Premio Fabula: «Salernitana? Rimarrà stabilmente in A»

«Il calcio è una materia affascinante». Parola di Pierluigi Pardo, telecronista dei più importanti incontri di Serie A e protagonista, ieri, del Premio Fabula, l’iniziativa culturale giunta alla sua 13esima edizione e in programma a Bellizzi fino a sabato 2 settembre. Nella clip di presentazione, casualmente, il goal di Dia nel match della Salernitana contro il Napoli. «La rivalità fa bene, è giusto che ci sia sul campo tra Napoli e Salernitana. Accade lo stesso con Inter e Milan, Roma e Lazio. Galvanizza», esordisce Pardo pronto a raccontarsi con la velocità tipica di un commentatore perfetto.

«Amo il calcio, ma il mio sport preferito resta il basket.

Amo il calcio perché è di tutti: parla al popolo. Sono felice di aver raccontato questo scudetto del Napoli».

L’inizio se lo ricorda?

«Ero a Londra per un Erasmus. Vengo a sapere che Telepiù è in cerca di un cronista. Registro su una VHS Inghilterra – Scozia, finita 2 a 0 e la spedisco alla redazione. Mi chiamarono quando ormai avevo perso le speranze e da lì è iniziato tutto».

Cosa pensa della Salernitana?

«Mi piace. Credo che contro l’Udinese non abbia giocato una partita straordinaria, meglio quella con la Roma. A vantaggio della squadra c’è un presidente ambizioso. Credo che la Salernitana abbia una dimensione per rimanere stabilmente in serie A».

Come andrà a finire il campionato?

«A Inter e Napoli do il 25% delle possibilità; 15% a Milan e Juventus; 10% per la Lazio, 5% per la Roma, e il restante 5% a tutte le altre e ovviamente anche alla Salernitana».

E in quale colonna della classifica i granata termineranno il campionato?

«Nella parte alta della classica di destra. Ma non si può dire!»

Che campionato si aspetta?

«Sarà molto divertente»

Cos’è una telecronaca per lei?

«Per fortuna non mi è venuto mai il singhiozzo! La telecronaca è una prestazione a tutti gli effetti per 90 minuti e più. Dietro c’è anche uno sforzo fisico. La paura, anzi l’incubo, è sbagliare il nome di chi segna».

Fabula è favola, sogni e quest’anno supereroi…

«Diventare padre è stata una favola: Diego è il centro di qualsiasi pensiero. Quanto ai supereroi credo che siano le persone normali, quelle che riescono a mantenere le priorità della vita senza farsi suggestionare da fama, successo, soldi»